Cahier pour commencer à écrire MS GS. Les lettres capitales

Ce Cahier pour débuter dans l'écriture MS-GS propose un apprentissage des gestes graphiques élaboré par la graphopédagogue Laura Lefebvre en collaboration avec Clémence Baudimant. Il met l'accent sur la posture, la prise en main du stylo, l'acquisition des bons mouvements avant de proposer un entraînement sur chacun des tracés de base. Ce Cahier pour commencer à écrire propose à l'enfant un parcours d'activités complet et ludique : Echauffer sa main et ses doigts Bien s'installer pour bien écrire (posture + prise en main du crayon), Travailler les mouvements des doigts (plier, déplier, tourner) Travailler les tracés de base Tracer chaque lettre en majuscule bâton (lettres capitales) Très ludique et richement illustré, ce cahier a pour thème la mer et l'océan. Travailler son écriture n'aura jamais été aussi amusant ! Ce cahier a été mis au point par la graphopédagogue Laura Lefebvre en collaboration avec Clémence Baudimant, à partir d'une longue pratique en cabinet de graphopédagogie et d'enseignement en classes de maternelle et primaire. Le format a été optimisé pour des enfants de cet âge. Le sous-main inclus permet de bien positionner le cahier sur la table, pour avoir la bonne inclinaison, qu'on soit gaucher ou gauchère ou droitier ou droitière. Des conseils accompagnent enfants et parents tout au long de l'ouvrage. Tout est mis en oeuvre pour permettre à l'enfant de prendre confiance et d'acquérir des premières compétences en écriture dont il ou elle sera fier. e ! Inclus dans l'ouvrage : un sous-main à placer sur la table de l'enfant, lui indiquant comment bien positionner son cahier en lui rappelant les bons réflexes à adopter pour obtenir une écriture fluide.