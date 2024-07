Toutes les matières de l'année de 2de réunies dans un seul ouvrage. Ce tout-en-un accompagne l'élève durant son année de 2de et lui permet d'approfondir les notions clés du programme scolaire pour réussir son année. Conçu et rédigé par des enseignants, Mon année de 2de propose, pour chaque notion du programme, du cours, de la méthode et des exercices variés pour tous les enseignements (Français, Maths, Histoire-Géographie, EMC, Physique-Chimie, SVT, SES, Anglais, Allemand, Espagnol SNT). Toutes les disciplines sont facilement repérables grâce aux onglets de couleur. Pour chaque notion abordée, l'objectif de travail clairement annoncé permet à l'élève de faire ses révisions selon une approche simple en trois temps : Le cours pour retenir l'essentiel La méthode à maîtriser Les exercices pour un entraînement varié, progressif et minuté En+, les fiches et vidéos de Mathilde, influenceuse Education sur les réseaux sociaux, avec des conseils pour faire des fiches de révisions efficaces, bien choisir ses spécialités de 1re, bien vivre ses années lycée. Les + de l'ouvrage Mon année de 2de : Des exercices résolus et corrigés, des QCM, des schémas de synthèse et des cartes mentales. Des encadrés (infos, révision, biographie, méthode), des mots-clés, le surlignage des termes importants Des tutos vidéos pour s'entraîner à l'oral (débattre, exposer, etc.) Les fiches conseils et des vidéos d'une influenceuse Education sur les réseaux sociaux Des formulaires de Maths et de Physique-Chimie Une frise d'histoire littéraire