Killer Peter. Tome 1

La nouvelle série événement de Lim Lina après le succès de White Blood. Assassin légendaire au sein de l'association Gloire, une redoutable organisation criminelle, Peter a raccroché les gants et mène désormais une existence paisible dans une petite librairie. Jusqu'au jour où son ancien employeur lui tend une embuscade pour se débarrasser de lui – et de tous ses secrets. Brisé, Peter est aux portes de la mort lorsqu'il voit son corps rajeunir et retrouver la forme de ses dix-neuf ans. De nouveau en pleine possession de ses capacités, l'ex-tueur n'a plus qu'une idée en tête : se venger de l'association Gloire qui l'a trahi !