Texas, 1934. Elsa Martinelli a la vie dont elle a toujours rêvé : une ferme dans les Grandes Plaines, de beaux enfants, un foyer uni. Mais sous les effets conjugués de la Grande Dépression, qui condamne des millions de personnes à la misère, et des effroyables tempêtes de poussière qui ravagent les récoltes, son monde s'effondre. Lorsque son mari l'abandonne, elle doit faire le choix le plus difficile de son existence : se battre pour la terre qu'elle aime ou partir pour la Californie, en quête d'une vie meilleure pour sa famille. Mais y a-t-il une seconde chance pour les exilés ? C'est au coeur des tourmentes que naissent les héros. Une fascinante histoire d'amour, de courage et de sacrifice, qui combine un réalisme austère et des personnages pleins d'émotions. Publishers Weekly. Les Vents de sable semble étrangement prémonitoire : il raconte la Grande Dépression, les terres brûlées, la xénophobie et la peur de la contagion... mais aussi la décision d'unir ses forces et de se reconstruire ensemble. The New York Times. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Matthieu Farcot.