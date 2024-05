Le Robert illustré et son dictionnaire en ligne. Edition 2018. Avec 1 Clé USB

Avec plus de 75 000 mots et 35 000 noms propres, Le Robert illustré est le dictionnaire de référence pour tous. Une édition 2025 entièrement actualisée et consultable également en ligne. La référence de la langue française et de la culture Plus de 70 000 mots, 145 000 définitions et exemples. 60 000 renvois vers des synonymes, des contraires ou des mots de la même famille. 20 000 expressions et locutions ; plus de 2 000 citations. L'étymologie de plus de 30 000 mots. 35 000 noms propres : personnalités, lieux et évènements. 6 000 illustrations, photos, schémas, dossiers et planches encyclopédiques. Des cartes géographiques et historiques. Une recherche rapide et facile : Mots et noms propres classés ensemble Votre accès au Robert illustré en ligne : Tous les contenus du dictionnaire enrichis. Un conjugateur de verbes. 100 vidéos patrimoniales sur l'histoire. Une chronologie et un atlas interactifs. Configurations requises pour accéder au Robert illustré en ligne L'accès au Robert illustré en ligne se fait grâce à l'activation du code imprimé sur la carte qui accompagne l'ouvrage. L'activation doit être réalisée avant le 31/12/2028 et ouvre un accès pendant quatre ans à compter de la date d'activation. Support : tout ordinateur, tablette et smartphone disposant d'une connexion à Internet sur un système compatible (Chrome OS, Windows, macOS, Linux, iOS, iPadOS ou Android) Résolution : une résolution d'écran de 1 024 x 768 ou supérieure est conseillée Navigateurs : tous les navigateurs Internet : Google Chrome, Safari, Edge, Firefox, Opera, etc. Cookies : votre navigateur doit être paramétré pour accepter les cookies (du moins pour la ressource) Pop-ups : de même, votre navigateur doit être paramétré pour accepter les fenêtres surgissantes ou pop-ups (du moins pour le site de la ressource), certaines fenêtres de ce type apparaissant lors de la consultation Mots prononcés : votre navigateur doit pouvoir lire les fichiers " audio " au format MP3 PDF : certaines annexes des applications sont consultables au format PDF En cas de problème, contactez notre service Relation clients : relation. clients@lerobert. com.