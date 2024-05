Amanita aenigma

Faire profil bas. Filer droit. Céleste a bien suivi les consignes de ses parents et s'est réfugiée auprès de ceux qui, comme elle, vivent à l'abri des regards : les champignons. Des compagnons aux pouvoirs extraordinaires. Aujourd'hui, à quarante ans, elle vit à Paris, obéissant à une vie millimétrée que seule sa fille vient égayer. Ce train-train bascule lorsque sa meilleure amie, une brillante neurologue, lui demande d'enquêter sur un champignon responsable d'une série de décès dans leur village natal. Céleste retrouve la forêt qui l'a vue grandir, mais aussi un monde de superstitions et de rancunes recuites. En remontant le fil de son histoire, elle exhume les secrets qui ont empoisonné sa famille et découvre la vérité sur les femmes de sa lignée, guérisseuses aussi admirées que jalousées. Que savons-nous vraiment de nos racines ? Laurence Bourgeois explore les mystères qui se cachent juste sous notre nez, pour peu que l'on veuille bien s'y attarder.