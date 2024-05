Le 5 août 1949, aux portes des Rocheuses, l'incendie de Mann Gulch tourne à la tragédie : dix pompiers parachutistes périssent dans les flammes. Norman Maclean a consacré plus de dix ans de sa vie à essayer de comprendre le déroulement des faits minute par minute, se mettant à la place des douze victimes, des secouristes et des forestiers, mais aussi du feu, de l'eau, du vent, bref de tous les éléments du drame. Dix ans qui ont abouti à ce modèle de journalisme narratif, d'autant plus passionnant aujourd'hui, alors que les méga-feux rythmes nos étés. "La Part du feu est un monument de vérité édifié par un vieil homme à la mémoire de douze gamins. Il est rare qu'un écrivain parvienne à nous faire sentir aussi physiquement l'intensité de la chose réelle", Le Monde