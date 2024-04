La science de la richesse. L'art d'éveiller l'abondance

- Texte intégral - Nouvelle traduction - "? Il existe certaines lois qui régissent le processus d'acquisition de la richesse. L'art de la prospérité ne dépend ni de l'environnement, ni d'un don, ni de l'épargne. L'enrichissement est le résultat d'une certaine façon de faire les choses. Et si devenir riche est le résultat d'une certaine façon de procéder, alors tout homme ou femme suivant celle-ci peut devenir riche". Chacun possède le droit inaliénable de vivre dans l'abondance afin d'offrir au monde et à ses proches le plus possible, selon l'expression la plus complète de son âme, de son coeur et son corps. A travers l'abondance, c'est la vie elle-même qui cherche à s'exprimer pleinement. ? Publié pour la première fois en 1910, best-seller international à l'origine du livre et du film "? the Secret ? ", cet ouvrage de Wallace D. Wattles se présente comme manuel pratique, concret, inspirant et qui n'a pas pris une ride. Wallace D. Wattles (1860 - 1911) est un pionnier de la mouvance de la Nouvelle Pensée (New Thought). Ses écrits, dont certains se sont vendus par millions, ont influencé un grand nombre de penseurs et d'auteurs, dont Napoléon Hill. "? La Science de l'Enrichissement ? " fut son plus grand succès.