Gruau. Constructeur-carossier utilitaire

Qui n'a jamais vu un véhicule Gruau ? Des dizaines de milliers roulent au quotidien partout en France et à l'étranger. Les plus avertis repèrent la marque, discrètement apposée à l'arrière ou sur un côté du véhicule, mais la plupart des personnes ne sauraient les distinguer. Et pourtant, du matin au soir, en ville, sur les rocades de contournement, à la campagne, sur les autoroutes, circulent de très nombreux véhicules utilitaires signés Gruau. Cinq générations se sont succédé à la tête de l'entreprise familiale mayennaise. Depuis 40 ans, l'ensemble est piloté par Patrick Gruau. Homme d'actions, de convictions, il pilote un groupe depuis son origine propriété de sa famille, basé à Laval. Cette ETI, Entreprise de taille intermédiaire, mérite qu'on s'y arrête. Si son aventure n'a pas été de tout repos, à elle seule elle caractérise parfaitement les entreprises patrimoniales françaises, indispensables à la bonne marche de l'économie et créatrice d'emplois dans les territoires qu'elle irrigue. Tous les véhicules Gruau mettent en évidence le savoir-faire des hommes et des femmes qui constituent ce groupe original à plus d'un titre.