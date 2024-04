Les guerriers de Landivar Tome 3 : Le renégat

Depuis des mois, Cassie recherche sans relâche sa soeur disparue, Viktoria. Jusqu'au jour où capturée par des êtres mystérieux aux iris violets, elle se réveille prisonnière sur un vaisseau en route vers l'inconnu. Sur la planète Cotoca, les enjeux sont tout autres. Alitor voit son équilibre bouleversé par l'arrivée de Cassie. Mais ce guerrier tourmenté, leader d'une rébellion, est consumé par une rancoeur vieille de quinze ans envers le prince Keïlar, et refuse son désir pour l'intrépide jeune femme. L'amour n'est pas sa priorité. Il refuse de la considérer autrement que comme une prisonnière et un moyen de pression sur Keïlar. Cassie est confuse face à la façon dont Alitor souffle le chaud et le froid. Pourtant, leur attraction physique est indéniable... Cette danse complexe entre désir et vengeance pourrait bien ne laisser aucun des deux indemnes.