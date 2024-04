Porto et la vallée du Douro

Remonter le temps à bord d'un tramway historique ; rejoindre d'un coup de pédale un quartier de pêcheurs - et de surfeurs ! - authentique ; dénicher les bonnes adresses des ruelles populaires ; goûter la street food d'un marché culinaire... Des azulejos de Porto aux quintas de la vallée du Douro, égrenez les trésors du fleuve d'Or ! - Les sites et visites incontournables - Des expériences authentiques - Toutes nos adresses coups de coeur - Des itinéraires et des suggestions pour vous laisser guider selon vos envies - Les sélections et conseils des habitants - Des cartes, des plans et des infographies...