Géopolitique des céréales. 40 fiches illustrées pour comprendre le monde

Repères et clés pour décrypter l'actualité S'intéresser aux céréales et à leur dimension géopolitique, c'est comprendre l'évolution des enjeux liés à la sécurité alimentaire. En effet, celles-ci permettent de saisir ce qui se joue à travers les initiatives stratégiques déployées dans le monde, entre réalités géographiques et climatiques d'un côté, et déterminations commerciales et ambitions diplomatiques de l'autre. Des clichés à la réalité, cet ouvrage nous parle de lieux, de faits et de chiffres pour nous aider à prendre toute la mesure de l'importance des céréales sur la scène internationale, en Europe et en France. Sous la direction de Sébastien Abis, spécialiste incontesté, les auteurs proposent 40 fiches documentées pour cerner les défis de ce secteur. L'ensemble est illustré de cartes et de graphiques.