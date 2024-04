Forcez votre destin. Résilience, ambition, passion : toutes les clés pour réussir

" De la résilience, du travail, de la passion... et tout devient possible. " Issu d'une famille pauvre, Anthony se retrouve très jeune à la rue. Mais il reste persuadé que n'importe qui peut réussir en respectant des valeurs essentielles : travail, passion, ambition, détermination, résilience. En quelques années seulement, il devient multimillionnaire, investisseur dans plus de 40 start-up et fondateur de Feed. , une marque de nutrition. Dans ce livre, Anthony Bourbon montre, à partir de son expérience, comment chacun de nous a lui aussi un potentiel insoupçonné, une réserve de puissance inouïe pour forcer son destin et changer le monde.