Les enfants des Otori Tome 2 : La révolte invisible

Un Japon féodal déchiré entre traditions ancestrales et modernité inéluctable... La conclusion magistrale d'un puissant dyptique. Orphelin autrefois condamné à une vie monacale, Sunaomi est désormais au service de sa tante Kaede, qui gouverne au nom de l'impératrice. Le jeune homme est chargé de retrouver son ami d'enfance, Masao, accusé de meurtre, et se lance sur les routes des Huit lies. Tandis que son passé semble le rattraper, la révolte gronde dans le pays, et une prophétie est sur le point de se réaliser, semant le trouble jusque dans le coeur de ses plus proches compagnons.