Pax, le chemin du retour

Un an a passé depuis que Peter et son renard Pax se sont séparés. Pax et sa compagne Hérissée ont désormais des renardeaux qu'ils doivent protéger d'un monde dangereux. Peter, lui, a tout perdu : ses parents, son renard, son foyer... Plus question pour lui de se lier à qui que ce soit, car l'amour mène toujours à la souffrance. De retour dans sa région natale ravagée par la guerre et la pollution, il intègre les Soldats de l'Eau et s'efforce avec eux de décontaminer les rivières. Tandis que chacun tente de se reconstruire, les deux amis vont se croiser à nouveau... et tout faire pour se guérir l'un l'autre du mal qui les empoisonne. Véronique Vella de la Comédie-Française incarne avec douceur et justesse les retrouvailles entre Peter et son renard Pax.