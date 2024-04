Manuel de tarot de la sorcière moderne

Sensible et intuitive, la sorcière moderne est connectée à la nature, à la Lune et aux mondes invisibles. Elle utilise ses pouvoirs et son énergie pour contrôler son destin et insuffler de la magie dans son quotidien. Ce merveilleux manuel t'aidera à réveiller la sorcière qui est en toi, grâce à la pratique du tarot et de la magie. Il te propose de nombreux tirages avec toutes les lames du tarot, accompagnés de sortilèges puissants, pour améliorer tous les aspects de ta vie. Tu y découvriras : - Les bases du tarot : le symbolisme, le tirage et l'interprétation des cartes. - Des tirages répartis par thèmes : amour, avenir, travail... - Les messages inspirants des 78 arcanes. - Des rituels magiques associés aux tirages : avec les Eléments, la Lune, les plantes, les cristaux... On ne naît pas sorcière, on le devient ! Alors entre dans l'univers du tarot et de la magie, développe tes facultés intuitives, et tu révéleras la femme forte et unique que tu es.