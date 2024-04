En pleine vague punk et alors que les radios américaines boudaient son premier album, Tom Petty et ses fidèles Heartbreakers devaient connaître le succès en Europe lors d'une tournée anglaise en première partie de Nils Lofgren et en Europe continentale aux côtés des Kinks. Et pourtant, Petty et sa bande n'avaient rien à voir avec les punks, bien au contraire. La musique que jouait Petty et son groupe était fortement américaine, et puisait dans les racines musicales de ce pays. Du rock'n roll bien sûr, mais également des morceaux empruntant au blues, au folk et à la country music. Bien vite, grâce à ce judicieux mélange des genres, il devint une méga star aux Etats-Unis et accrocha une poignée de fidèles dans le monde entier. Pour le blondinet, né dans un bled paumé de Floride, la gloire, le succès n'ont jamais changé sa façon de vivre, ni de travailler. Reconnu par ses pairs, il aura également joué avec les plus grands musiciens, ses idoles de jeunesse pour la plupart. Son extraordinaire talent de singer/songwriter en fait l'un des musiciens les plus intéressants de ces quarante dernières années. Il se situe, sans conteste possible, dans la veine d'un Bob Dylan - avec qui il a joué au sein des Traveling Wilburys - d'un Neil Young, voire même d'un Bruce Springsteen. Tom Petty and his Heartbreakers, une histoire américaine, mais, heureusement pour nous, pas qu'américaine.