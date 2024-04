Le radicalisme religieux face au droit

Face au radicalisme religieux, que peut le droit ? Quels nouveaux moyens fournissent les lois dont le récent texte sur le séparatisme ? De quelles marges de manoeuvre disposent l'administration, les enseignants, les entreprises et la justice ? Alain Garay et Philippe Coursier se saisissent de ce problème d'une brûlante actualité alors que les répliques du radicalisme religieux altèrent dangereusement le vivre-ensemble. Ils montrent comment droit et justice tentent de faire face aux formes hétérogènes du radicalisme religieux dont le terrorisme n'est que l'un des aspects. Au-delà des controverses liées aux définitions (extrémisme, fondamentalisme, séparatisme, djihadisme, etc.) est analysé le large éventail des réponses juridiques et judiciaires. Convoquant hauts fonctionnaires, avocats, religieux, professeurs et magistrats, ensemble ils disent ce qui doit être ou qui peut être fait pour que force reste à l'Etat de droit. Un indispensable. Alain Garay, avocat à la Cour de Paris, ancien membre du Panel d'experts sur la liberté de religion de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE), enseigne le droit des cultes à l'Institut catholique de Paris. Universitaire, Philippe Coursier est maître de conférences à l'Université Paris Cité, spécialiste du droit du travail et de la protection sociale.