Voyage Voyages. Le tour du monde dont vous êtes les héros

Inde, Nouvelle-Zélande, Mexique, Tanzanie, Pérou, Cambodge, Egypte... Serez-vous capables de parcourir les 16 pays de votre itinéraire et de boucler votre tour du monde en sac à dos ? Pour cela, il vous faudra voguer au gré des pages de ce livre-jeu interactif en choisissant parmi les options proposées pour faire avancer l'action. Et, comme dans la vraie vie, le déroulement de votre périple variera en fonction de vos choix. Alors prenez les bonnes décisions pour éviter les pièges inhérents au voyage, et multipliez les découvertes et les rencontres qui enrichiront votre expérience... Prêts pour le grand départ ? Clémentine Baudet et Caroline Laloux sont deux véritables globe-trotteuses. Dans ce livre, elles ont sélectionné leurs anecdotes les plus savoureuses et leurs meilleures astuces de backpacking pour vous faire vivre l'aventure comme si vous y étiez !