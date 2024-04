Mbè Sadeuh, chef de la famille des forgerons et membre de la cour de la chefferie Baméka, vient de mourir de façon subite chez son frère aîné Mbah à Douala. Sa nièce, traumatisée par ce décès, fait une crise de névrose. Soupçonnée d'être victime de la malédiction, la famille est au bord d'une implosion alimentée par la suspicion de sorcellerie. Mbah, qui a désormais la responsabilité d'encadrer la famille, pourrait-il élucider les circonstances du décès du notable et de la folie de sa nièce, et recourir aux malheurs à venir annoncés par les oracles ?? Son enquête entre tradition et modernité l'amène à mettre à nu des secrets d'une famille jusqu'alors considérée comme exempte de tout reproche. Après le recueil de poèmes Demain l'Afrique (L'harmattan, 2011), le roman Tourment (Edilivre, 2013), et l'essai sur Le développement en Afrique (Publibook, 2014), Au nom de la tradition plonge le lecteur au coeur d'un mariage difficile entre la politique et la culture traditionnelle africaine. Il l'entraîne également au coeur d'une série de conflits auxquels est soumise l'Afrique aux confins de ses villages ? : conflit entre la modernité et les traditions, conflit entre la démocratie et l'autocratie, conflit entre le passé et l'avenir. Tout cela résume la majorité des maux dont souffre le continent, maux illustrés à travers les différentes intrigues du roman.