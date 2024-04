L'Humain et le Numérique

Intelligence artificielle, Big Data, fake news, profilage des citoyens, transhumanisme, mutation numérisée des relations humaines, robotisation généralisée,... L'irruption massive et globale du numérique se présente comme une révolution dont les conséquences pour l'humanité pourraient être équivalentes à l'invention du feu par nos lointains ancêtres. Dans ce contexte, ce nouveau "Cahier de Francs-maçons" prend à bras le corps une des plus grandes interrogations de notre temps : les nouvelles technologies sont-elles plus dangereuses que l'Homme lui-même ? Fidèles à leur vocation de sauvegarde des valeurs humanistes, démocratiques et républicaines, des Francs-maçons ont décidé de construire ensemble une réflexion de fond sur cette question critique, s'engageant par là dans un combat pour l'information et la formation des individus. A ce défi, ils ne répondent pas par un nouveau dogmatisme, mais avec humilité : certes, ils savent qu'ils ne détiennent pas forcément les réponses, "mais tous savent que ne pas en chercher nous en éloigne" .