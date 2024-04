Aimons nos prêtres !

Mgr Macaire nous parle des prêtres. Il développe une vision vivante et profonde de leur mission, une vision réaliste et originale, pleine d'humour et surtout d'espérance, une vision nourrie par des années de réflexion et d'expérience, et surtout par la prière, la lecture de la Bible et l'enseignement de l'Eglise. Il y aborde essentiellement la fonction de ministre de la Miséricorde divine dévolue au prêtre, partageant conseils et encouragements, dans une logique pastorale. Facile à lire, cet ouvrage s'adresse non seulement aux prêtres et séminaristes, mais aussi à tous les fidèles catholiques, les renseignant sur l'état de vie de leurs ministres et, d'une certaine manière, sur la vocation de tout baptisé à être "prêtre, prophète et roi" à l'image du Christ. Les chrétiens d'autres confessions et les personnes non croyantes ou en recherche pourront y trouver des éléments de réponses à des questions qu'ils se posent sur le sens de la religion chrétienne et les sacrements, en particulier le sacrifice de la messe.