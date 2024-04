Avec Extinction, Douglas Preston, auteur de best-sellers du New York Times, a écrit un thriller à la Jurassic Park, qui explore les recherches très réelles et actuelles pour ressusciter certaines espèces disparues... et leurs imprévisibles conséquences. Un thriller à paraître simultanément dans le monde entier ! Peut-on impunément jouer avec la science ? Mark Gunnerson, le fils d'un milliardaire, et sa jeune épouse Olivia ont choisi de passer leur voyage de noces dans une immense réserve au pied des Rocheuses, dans le Colorado. A Erebus, la société du père de Mark propose à ses clients d'observer dans leur habitat naturel mammouths laineux, castoroïdes géants et autres animaux préhistoriques ressuscités après manipulations génétiques. Quand les deux jeunes mariés sont enlevés puis assassinés au cours de leur safari, Frances Cash, du FBI, s'associe au shérif du comté, James Colcord, pour traquer les auteurs de l'homicide, que l'on suppose être une bande d'écoterroristes. Alors que les meurtres se multiplient à Erebus et que le parc est évacué, Cash et Colcord doivent bientôt faire face à une autre menace : une présence ancienne, intelligente, malveillante... Avec Extinction, Douglas Preston signe un suspense fondé sur les recherches scientifiques actuelles pour réintroduire certaines espèces disparues... et leurs imprévisibles conséquences. " A la fois divertissant et effrayant : chaque page est un régal ! " Steve Berry " L'une des fins les plus terrifiantes et époustouflantes que j'aie lues ces dernières années. " Tess Gerritsen