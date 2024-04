Taylor Swift. Paroles de swiftie

Impossible d'ignorer le phénomène TAYLOR SWIFT : album après album, cette chanteuse, compositrice et réalisatrice rafle les récompenses et conquiert un peu plus le coeur de ses fans. Comment parvient-elle à parler à tant de monde, tout en se réinventant à chaque chanson ? Qu'est-ce qui unit ses fans, les swifties ? La réponse se trouve dans ces pages : d'une ère à l'autre, Marcos Bueno, spécialiste de la chanteuse et swiftie invétéré, analyse le parcours de cette star sans égale, au rythme des magnifiques illustrations de Laia Lopez. Ses prouesses, ses moments de doutes, et toutes ces chansons qui résonnent en nous, et nous accompagnent à chaque étape de notre propre vie... Que vous soyez swiftie depuis des années ou que vous la découvriez seulement, tournez la page et entrez dans l'ère Taylor Swift !