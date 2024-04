Analyse et auto-analyse de l'activité en travail social

L activité en travail social est souvent méconnue, parfois mystérieuse, mais constitue toujours une importante source d'apprentissage. Le présent livre propose des outils conceptuels et méthodologiques pour développer les compétences d'analyse et d'auto-analyse de cette activité de façon à soutenir le développement professionnel des travailleuses et travailleurs sociaux, qu'ils soient en formation, en stage ou en emploi. Toute personne intéressée par le développement professionnel en travail social ou y contribuant, que ce soit en formation initiale ou continue, en supervision, dans les organismes de régulation ou de contrôle de la qualité et même en gestion, y trouvera des outils et des exemples concrets utiles à l'accomplissement de son travail. Enfin, la travailleuse ou le travailleur social réflexif souhaitant soutenir son propre développement professionnel découvrira également dans cet ouvrage de nombreuses sources d'informations pour réaliser cette intention.