La ferme des animaux

La célèbre fable politique d'Orwell à redécouvrir dans une nouvelle traduction avec une préface de l'auteur. Edition enrichie d'un accompagnement pédagogique et d'illustrations. Le roman : La Ferme du manoir, tenue par M. Jones, est un terrible endroit pour les animaux qui sont exploités, négligés et mal nourris. Quand Major, un cochon vieux et sage, raconte son rêve de liberté pour les bêtes de la ferme, il déclenche une enthousiasmante révolution. Les animaux, débarrassés de l'homme, vont pouvoir gérer à eux seuls la République des animaux. Mais bientôt, les cochons deviennent les nouveaux maîtres de la Ferme... Inspirée par la Révolution russe et la montée du stalinisme, cette fable politique montre tout le génie de George Orwell qui, par l'allégorie animalière, parvient à dénoncer les armes du totalitarisme : la propagande, la terreur et le mensonge institutionnel. Les objets d'étude : Agir dans la cité : individu et pouvoir / Dénoncer les travers de la société (classe de 3e) L'accompagnement pédagogique : Une présentation visuelle et accessible pour découvrir l'auteur, l'époque et le genre de la satire animalière Les roman et des extraits audio des passages clés Des séances d'étude de l'oeuvre avec des questions, des encadrés sur les grandes notions littéraires et des activités variées Un groupement thématique de textes et d'images pour approfondir le thème : fables politiques Un bilan pour retenir l'essentiel Méthode : des fiches simples et efficaces pour travailler ses compétences et se préparer au Brevet Le vocabulaire essentiel