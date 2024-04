Les Tadjiks. Persanophones d'Afghanistan, d'Ouzbékistan et du Tadjikistan

Les Tadjiks - persanophones d'Asie centrale - ont été, pendant plus de mille ans, les principaux gardiens de la culture islamique au coeur de cette région située au carrefour de l'Occident et de l'Orient. Leurs ancêtres, les Sogdiens et les Bactriens, avaient joué un rôle prééminent dans la propagation et la transformation du bouddhisme, du manichéisme et du christianisme le long de la Route de la soie. Au xe siècle, la dynastie tadjike des Samanides fait de sa capitale, Boukhara, un centre d'apprentissage inégalé, produisant des érudits tels que le grand polymathe Avicenne et le poète Roudakî, considéré comme le fondateur de la littérature persane. Les voyageurs européens du xive siècle à la cour de Tamerlan à Samarcande en parlent comme de la plus magnifique ville au monde. Ce livre est le premier en français à être entièrement consacré à la longue histoire de ce peuple remarquable, depuis ses anciennes origines de nomades des steppes jusqu'à sa tragique marginalisation au xxe siècle par l'ingénierie sociale soviétique.