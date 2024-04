Données personnelles : reprenons le pouvoir ! Réflexions sur la gouvernance citoyenne à l'ère numérique

Notre ère est celle des données numériques. Avec l'essor de l'intelligence artificielle, les données définissent, enrichissent et influencent quasiment tous les aspects de notre vie. Le présent ouvrage nous invite à un éveil critique et à un sursaut démocratique pour revendiquer notre droit sur la trajectoire de nos données personnelles. Le pouvoir des données n'est pas l'apanage des géants technologiques. Nous, citoyens, devons réclamer notre place dans les décisions qui façonnent notre avenir numérique. Cet ouvrage nous guide dans cette prise de conscience et nous oriente vers une nécessaire réappropriation du pouvoir sur nos données. Avec clarté et conviction, l'autrice propose une gouvernance des données réinventée, où transparence, équité et participation citoyenne ne sont pas seulement des idéaux mais une mise en pratique. Elle offre un cadre de réflexion et d'action, essentiel pour les acteurs des ministères et des organismes publics, afin de bâtir des projets qui privilégient l'éthique et la responsabilité, replaçant l'humain au coeur des développements technologiques. Ce texte est un appel à la réflexion et à l'engagement, pour transformer les données personnelles en des vecteurs de progrès sociétal. Il est grand temps d'agir pour une gouvernance des données qui nous ressemble et nous rassemble.