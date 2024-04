Les Thébaïdes. Spiritualité du désert

Avec ce nouvel album, le célèbre ensemble vocal De Caelis nous invite à un voyage au désert. C'est pour nous faire entendre le chant de celles ou ceux qui, un jour, ont choisi de s'isoler du monde pour chercher Dieu. A la suite des premiers ermites chrétiens (autour du IVe siècle) qui ont trouvé refuge dans le désert de Thèbes en Egypte, on désigne par Thébaïde tout lieu, même symbolique, où l'on s'isole pour mener une vie d'ascèse et de prières. Les chanteuses de De Caelis, nous font entendre des pièces du répertoire que chantaient les cisterciennes de Las Huelgas (monastère féminin fondé au XIIe siècle en Espagne) au XIVe siècle, des chants soufis évoquant les déserts d'Orient ainsi que deux pièces contemporaines. A travers ces musiques d'hier et d'aujourd'hui, les voix des chanteuses de De Caelis nous invitent à redécouvrir par nos sens le monde minéral du désert non comme un lieu de mort, mais comme un lieu de vie, propice à la méditation et à la réflexion, au retour sur soi qui permet l'écoute de l'Autre et l'ouverture au monde.