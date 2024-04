Epistémologies féministes et psychologie. Savoirs situés, pratiques situées

Traditionnellement, la psychologie fait du féminisme un objet extérieur à elle-même en se situant dans une position surplombante d'où elle cherche à évaluer tant ses effets sur les individus et les groupes que la pertinence scientifique de ses thèses. Or, loin de constituer ce que les approches mainstream de cette discipline réduisent à de simples prises de position idéologiques, le féminisme doit aussi être reconnu comme un ensemble d'épistémologies qui sont à même de révéler le caractère situé de tout savoir ou pratique psychologiques. Une telle perspective s'oppose au mythe positiviste d'une psychologie promettant de s'exprimer avec un point de vue que la philosophe Donna Haraway appelle le " truc divin" , qui consiste à tout voir, de manière omnisciente. Le présent ouvrage défend l'intérêt de cette approche alternative qui met au travail les épistémologies féministes, aussi bien pour une critique de la production des savoirs en psychologie que pour une pratique réflexive dans la recherche ou dans la clinique. Les différents chapitres, dont chacun illustre une façon particulière de concevoir la psychologie à partir du féminisme, nous invitent à penser des pratiques de recherche et des pratiques cliniques politiquement plus engagées contre les systèmes de domination.