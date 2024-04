Discours sur la nature des animaux. Suivi de De la description des animaux

Le quatrième volume de l'"Histoire naturelle" parut en septembre 1753. Il fit sensation et devint instantanément une référence comme modèle de l'art de penser, de décrire et d'écrire. Les ennemis de Buffon, ceux-là mêmes qui en 1749 avaient été choqués par les audaces de l'"Histoire de la terre" et les paradoxes de l'"Histoire de l'homme", s'inclinèrent devant le génie du naturaliste. "Le Discours sur la nature des animaux" de Buffon et "De la description des animaux" de Daubenton sont deux textes capitaux pour l'histoire des idées des Lumières.