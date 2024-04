Les dieux ont soif [EDITION EN GROS CARACTERES

" L'auteur que les écrivains français les plus distingués ont élu prince de la prose". Joseph Conrad Paris, 1793. Jeune peintre, Evariste Gamelin s'engage dans la Révolution le coeur plein d'espoir, la tête pleine d'idéaux. Fidèle de Robespierre et Marat de la première heure, il est nommé juré au tribunal révolutionnaire. Et se retrouve finalement piégé dans l'engrenage infernal de la Terreur et l'implacable succession des procès, de plus en plus expéditifs. Anatole France, républicain et dreyfusard, retrace dans cette haletante course à l'abîme les jours sombres de la Révolution, désarçonnant les critiques de l'époque. Aujourd'hui, ce roman qui dénonce la brutalité des absolus politiques, d'une lucidité et d'une liberté d'esprit exemplaires, est considéré comme son chef-d'oeuvre.