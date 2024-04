Si je m'endors, tu me réveilleras... Anne reconsidère sa vie et son quotidien, en accompagnant l'être aimé vers une fin que tous deux savent inexorable. Ce récit, en évitant le pathétique, met à nu l'intime de la narratrice envahie par des émotions et des sentiments divers. Il évoque la douleur engendrée par une telle expérience et le détachement progressif du malade en fin de vie. Docteur ès lettres et conférencière, Anne Lasserre, spécialiste des Pyrénées, a réalisé, pendant dix ans des chroniques radiophoniques ayant pour thème le regard des écrivains sur les Pyrénées, sur les ondes de Radio Présence. Membre titulaire de l'Académie de Montauban, elle a écrit de nombreux ouvrages (romans, nouvelles) plusieurs fois primés, dont deux par l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse.