Tout est solitude

Seule dans sa chambre un matin pluvieux d'automne, une femme, Colombelle, s'assoit à sa table, décidée à attaquer bille en tête le sujet le plus universel qui soit : qu'est-ce que la solitude ?? Surtout pas d'histoires ! Non plus dire : la solitude, c'est quand... Mais dans solitude il y a "tu". Et Jef surgit. Dieu aussi. L'anatomie de la solitude prend un nouveau tour. La pensée conceptuelle fout le camp, cède la place à la sensation, à un soliloque, à un dialogue imaginaire, à de drôles d'histoires. Quand la nuit tombe, le lecteur a fait, sur les ailes de la femme-oiseau tendre et moqueuse, un peu dans la lune et "anarchiste de la grâce", soeur d'Alice et des Monty Python, un voyage méditatif et vertigineux au clair de la solitude. La vie heureuse aurait-elle à voir avec la solitude ?? Mais Jef. Jef existe-t-il ?? Est-il le fruit d'une intimité de Colombelle avec sa propre solitude ?? Est-il le soi du moi ?? Qui est Jef ??