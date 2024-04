Espagnol. Grammaire en cartes mentales avec exercices corrigés et commentés [B1-C1 . 2e édition revue et augmentée

Proposant des nouvelles cartes mentales, cette deuxième édition revue et augmentée de la Grammaire en cartes mentales permet d'aborder et de réviser la grammaire et la conjugaison espagnoles de façon originale, rapide, précise et efficace grâce à son système de cartes mentales systématiquement associées à des exercices d'application variés et à la mise en place de séquences récapitulatives de phrases de thème à traduire à la fin de chaque chapitre. A destination des lycéens, des élèves de classes préparatoires aux grandes écoles, des étudiants à l'université ou encore, de toute personne souhaitant faire une mise au point, il comprend au total : · 124 cartes mentales associées à des exercices · plus de 465 exercices d'application variés · plus de 600 phrases de thème à traduire de deux niveaux différents · 25 cartes mentales bonus · 2 index · des corrigés commentés disponibles sur le site des éditions Ellipses au format PDF