Suzanne et maman

Attention ! N'entre pas ici qui veut. Ce petit opuscule est un bouquin à clés ! Rien que la couverture déjà. Il y en a quatre qui y sont dissimulées. Et puis pas que. Les poèmes en fourmillent. Et les associations libres - comme chez le psychanalyste - qu'on peut y dénicher. Une balade divertissante en toute liberté. Avec ce fil rouge toutefois, sentimental, ce dialogue, ininterrompu, surprenant, d'une maman et sa fille. Oh la curieuse maman et la drôle de fille ! A lire vraiment, toute affaire cessante. Des envolées lyriques très contrôlées, quelque chose presque de Madame de Sévigné et d'une fée coquette jolie qui pourrait s'appeler Clochette, Morgane, Diaprée ou Mélusine.