Nouvelles, poèmes, fables ou portraits ? Qu'importe. La liberté rare de perception et de plume de Christophe Gallaz nous emporte, en quarante-huit brefs textes, dans un monde essentiel et divers. Le soleil en pleine gloire, une table chargée de victuailles, un homme épiant les morts, un couple épuisé... autant de scènes qui interroge le sens de la vie, la vérité et les apparences, l'éternité. Un livre nourri de grâce qui dévoile, avec une force souvent bouleversante, la douloureuse passion d'exister. Publié pour la première fois en 1986 aux Editions Zoé, Les chagrins magnifiques est préfacé ici par Julien Burri, journaliste et écrivain.