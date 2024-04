Des émeutes à la démocratie

En 2023, la France a connu deux mobilisations historiques : six mois de résistance à la réforme des retraites et six jours de soulèvements dans les quartiers populaires. En France, depuis l'embrasement des banlieues en 2005 et les Gilets jaunes notamment, partout dans le monde les émeutes et révoltes populaires se succèdent. Elles incarnent la vie face au capitalisme financier et mortifère, mais ne parviennent pas à des révolutions. Quelles formes de démocratie populaire pourraient émerger de cette politique des corps ? A partir des émeutes, en quête de démocratie, Alain Bertho examine les manières de rassembler autour des revendications du siècle : égalité, fin des dominations patriarcale et coloniale, défense des communs, préservation du vivant.