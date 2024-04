Du néant j'hérite

Du néant jhérite souvre sur une assertion antisémite se faisant passer pour une plaisanterie. La narratrice se trouve soudainement face à la violence et lincompréhension au sein dun cadre des plus intimes, celui de la belle-famille , se rejouent alors lhistoire familiale et la disparition des êtres due à la Shoah. lou dimay explore ici le continuum de la matrice antisémite et comment quelques mots travaillent au rejaillissement de la transmission et de la mémoire. En toile de fond, le climat fasciste passé et présent, à léchelle du macro comme du micro. Ce que porte Du néant jhérite, cest le récit dune transgression majeure pour sortir de la sidération et choisir dhériter de sa propre histoire.