L'Information est un bien public. Refonder la propriété des médias

Un plaidoyer citoyen argumenté en faveur de l'indépendance et de la pluralité des médias, l'un des fondements de notre débat démocratique. La crise des médias et la défiance des citoyens envers l'information grandissent chaque jour. Or cette situation n'a rien d'inéluctable, si l'on traite le problème à la racine : la propriété des médias. L'information est un bien public dont la production doit être confiée à des journalistes disposant d'une véritable indépendance éditoriale. Ce livre vise à armer les citoyens, les journalistes et les régulateurs en faisant toute la lumière sur les différentes formes de propriété des médias et les limites des régulations existantes. Les deux auteurs proposent une loi de démocratisation de l'information permettant aux journalistes et aux citoyens de reprendre enfin le contrôle des médias : des médias indépendants gouvernés de manière démocratique et tournés vers la production d'une information de qualité. Professeure d'économie à Sciences Po Paris, Julia Cagé est l'auteure de Sauver les médias (2015), Le Prix de la démocratie (2018) et d'une Histoire du conflit politique (avec Thomas Piketty, 2023). Avocat au barreau de Paris, Benoît Huet a cofondé le cabinet Avrillon-Huet. Il enseigne le droit des sociétés et le droit des médias à l'Essec.