Cocorico, j'apprends en jouant ! Mon CE1 avec les P'tites Poules

Mon CE1 avec les P'tites Poules ! réunit toutes les matières du programme de CE1 au travers de 120 jeux et activités dans l'univers des P'tites Poules. Ce tout-en-un ludique accompagne l'enfant tout au long de son année de CE1 pour réviser en s'amusant. Avec ce cahier, l'enfant révise toutes les notions du CE1 : Cet ouvrage ludique conçu par des enseignants accompagne l'enfant dans ses apprentissages de lecture, français ; mathématiques ; anglais ; EMC ; Sciences et espace-temps. Toutes les notions du programme sont travaillées en 20 séquences de 4 pages, avec 1 ou 2 jeux par page, chaque séquence démarrant par une page de lecture Un accent est mis sur la lecture, le plaisir des mots et de l'imagination grâce aux textes et à l'univers des P'tites Poules, illustré par Christian Heinrich En plus : En fin d'ouvrage, 20 pages de mémos à consulter permettant à l'enfant de revoir la notion abordée en toute autonomie, ainsi que tous les corrigés