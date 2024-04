Les sentiers invisibles - Familles et migrations. France, XIXe siècle

Réédition d'un classique paru aux éditions de l'EHESS en 1999. L'exode rural au XIXe siècle a-t-il existé ? Un regard radicalement neuf sur la mobilité des populations rurales au XIXe siècle et les migrations en général. Attirés par les lueurs de la ville, happés par la révolution industrielle, les villageois auraient quitté en masse, brutalement, les campagnes de France au XIXe ? siècle. Un scénario qui a longtemps prospéré chez les politiques et les historiens. Avec Les Sentiers Invisibles, Paul-André Rosental renouvelle entièrement l'explication de ce que l'on appelait "? l'exode rural ? ". Mobilisant des données originales, écartant les fausses évidences statistiques, l'historien-démographe a suivi à la loupe des lignées entières de paysans. Son approche comparatiste, unique, plonge aux racines du phénomène et révèle l'architecture des canaux de mobilité antérieurs à la Révolution industrielle, ces "? sentiers invisibles ? " qui se réorganisent ensuite pour guider les ruraux vers les villes. En changeant d'échelle, il donne à voir la signification - multiple - de ces déplacements pour les personnes elles-mêmes. Cette nouvelle édition d'un classique des sciences sociales, réécrite et augmentée d'un texte de synthèse, permet de repenser les phénomènes migratoires les plus contemporains.