Be useful. 7 principes pour une meilleure vie

SEPT PRINCIPES POUR FACONNER VOTRE DESTIN - PRESENTES PAR ARNOLD SCHWARZENEGGER ET INSPIRES DE SON PARCOURS ET DE SA REUSSITE EXTRAORDINAIRES. Le plus célèbre culturiste de la planète. La star de cinéma la mieux payée au monde. L'homme qui a dirigé la sixième économie mondiale. Le fait qu'il s'agisse de la même personne pourrait être une plaisanterie, mais ce n'en est pas une. Il s'agit d'Arnold Schwarzenegger. Et rien de tout cela n'est le fruit du hasard. Sa réussite stratosphérique s'inscrit dans un processus. Elle est le résultat d'une vision claire, d'une réflexion approfondie, d'un travail acharné, d'une communication directe, d'une capacité à résoudre les problèmes, d'une curiosité d'esprit et d'une volonté de faire oeuvre utile. Tout cela guidé par le conseil que son père lui a donné pendant son enfance : se rendre utile. Arnold a fait sien cet adage et l'a toujours mis en pratique. Ecrit avec la voix singulière, sincère, directe et puissante d'Arnold Schwarzenegger, Be Useful nous invite à une exploration de sa boîte à outils pour une vie riche de sens. Il nous montre comment les mettre au service de l'avenir radieux dont nous rêvons tous et illustre ses idées par des histoires personnelles captivantes de réussites et d'échecs - certaines célèbres, d'autres racontées ici pour la première fois. Nous sommes tellement nombreux à lutter pour cesser de nous apitoyer sur nous-mêmes et nous concentrer sur notre objectif... Dès son plus jeune âge, Arnold a suivi ce chemin en façonnant les outils mentaux nécessaires pour surmonter la pauvreté et l'étroitesse d'esprit de son village natal, situé dans la campagne autrichienne, des outils qu'il a employés pour gravir une marche après l'autre. Aujourd'hui, il nous fait profiter de cette sagesse.