Nero Tome 3 : Djihad

La terrible catastrophe qui vient de frapper le monde ne semble étrangement pas avoir eu d'effet sur la ville de Damas. Nero et ses compagnons, toujours en quête de nouveaux alliés, en sont les témoins lorsqu'ils parviennent à la "Cité aux mille jardins" qui semble épargnée par les Djinns maléfiques. Quelle sorcellerie pourrait-elle bien expliquer cet étonnant phénomène ? Nero n'a désormais plus qu'un objectif, retourner à la Grotte du Sang, où tout a commencé, et affronter le surpuissant Djinn du feu. L'heure du Jihad a sonné !