People management. Récit et outils pour comprendre et bien manager votre équipe

Un collègue qui ne répond jamais à vos demandes réitérées, l'éternelle guéguerre entre responsables de services, une réunion qui se passe mal, un chef qui fait preuve d'une autorité diluée... Des exemples de malentendus qui peuvent générer l'inconfort entre collaborateurs et, in fine, des impasses pour l'entreprise... Voici l'ouvrage ludique qui va vous changer de la littérature classique du management et vous permettre de déjouer les pièges relationnels. Grâce à un cas pratique qui a tout de la littérature, vous serez ensuite invité à participer, comme si vous y tiez, à une formation interactive qui vous permettra de décrypter les mystères du People Management. Suivez les auteurs à la découverte des multiples personnalités qui composent l'entreprise afin de mieux comprendre et bien manager votre propre équipe !