Entretiens avec des jésuites. Tome 2

Lors de ses différents voyages apostoliques de par le monde, depuis son élection, le pape François rencontre toujours ses confrères jésuites de la région. Ces rencontres privées sont l'occasion d'éclaircissement sur la vie de l'Eglise et les chemins de réforme en cours. Elles se déroulent toujours sous mode d'un jeu de questions libres et sans préparation. La Civilta Cattolica comme organe travaillant directement avec le Saint Siége en assure la transcription et la traduction grâce é la présence continue de son directeur Antonio Spadaro sj. Dix entretiens inédits sur la situation de l'Eglise, du monde et sur la vie spirituelle (2020-2023)