Pour en finir avec le machin. Les desarrois d'un consultant en management

Ce livre met en scène Frédéric, consultant atypique d'un grand cabinet-conseil, qui livre ici ses souvenirs professionnels et personnels. Mobilisant l'outrance verbale et l'humour pour se libérer de l'étouffant langage des entreprises, il abandonne toute bienséance pour décrire le "machin" : les pratiques managériales absurdes qui ne cessent de remplacer les solutions par des problèmes. Il décrit le marché et les dégâts de ce paradoxe. "Le terme de management renvoie à un sérieux indiscutable alors que je suis persuadé qu'il s'agit d'une fumisterie. Il faut en finir avec cette hypertrophie de la gestion qui n'a d'autre finalité que d'enfler toujours plus. Sans cette pathologie, on tirerait parti de l'engagement spontané des salariés, tout en cessant de les démobiliser". Pathologiquement asocial, Frédéric aime laisser son esprit critique divaguer, se rebeller contre les positions d'autorité, dire ce qui est tu. Il donne à voir ce que beaucoup de salariés connaissent mais n'osent confesser. Préférant l'exagération à la mesure et la liberté de pensée aux dogmes du management, il propose au lecteur un texte décalé et complice.