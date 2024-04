Des hectares de diamants - Comment cultiver la richesse dans son propre jardin

"Je dis que vous devriez devenir riche, et c'est votre devoir de devenir riche". Des hectares de diamants a inspiré des générations de lecteurs. Grand classique du développement personnel, ce fut d'abord une conférence donnée plus de 6 000 fois par le pasteur et avocat Russell H. Conwell à travers les Etats-Unis. Selon lui, chaque être humain peut atteindre le succès et l'aisance financière, quels que soient sa situation et son milieu. Il nous incite à réfléchir sur notre propre vie, mais aussi à reconnaître les opportunités et les richesses potentielles qui nous entourent chaque jour. A travers des anecdotes et des histoires personnelles, Conwell vous encourage à chercher ces opportunités en vous-même et dans votre propre environnement pour libérer votre plein potentiel. Le texte de cette conférence est suivi de " Ce qu'on peut faire grâce à notre volonté ", manifeste inspirant qui vous présente la marche à suivre pour vous distinguer et enfin vous lancer dans vos projets.