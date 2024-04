Les usages sociaux de la plage dans le Grand Lomé (Togo) et le Greater Accra (Ghana). Pratiques, logiques, enjeux

La plage est devenue un espace de production de faits sociaux dans les villes d'Accra (Ghana) et de Lomé (Togo). Le produit de ces actions humaines a connu une grande transformation au fil du temps pour répondre à de nouveaux défis, car chaque espace est le fruit d'une histoire singulière. Aujourd'hui, la plage dans le Grand Lomé et le Greater Accra est confrontée à trois défis majeurs : répondre à des besoins de loisirs, intégrer l'écologie à son aménagement et repenser sa gouvernance. Comment la plage répond à ces préoccupations dans le Grand Lomé et le Greater Accra ? S'appuyant sur une enquête de terrain fouillée, documentée, l'auteure conclut que les pratiques de la plage, à la fois similaires et différentes dans le Grand Lomé et le Greater Accra, dépendent de représentations sociales pour la plupart favorables à son appropriation, des logiques institutionnelles, locales et citadines. Il en résulte des enjeux qui sont à la fois d'ordre social, économique, écologique, et politique. Au-delà de ses terrains d'étude, cet ouvrage a le mérite de s'appesantir sur une réalité sociale productrice sous de nombreuses autres latitudes.