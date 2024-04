"De cette rencontre aléatoire tu viendrais au monde - fruit de la parturition d'une Europe folle qui te ballotterait partout dans le ressac de ses haines et de ses passions, entre la Bohême des étangs et l'Angleterre des lacs, en passant par Genève et Paris, les villégiatures azuréennes et le Blitz londonien, à travers nazisme et communisme. Quand ta mémoire commença à s'effacer, je ressentis l'urgence de retrouver le texte de ce rôle que tu jouas à la scène comme dans la vie. Je découvris ainsi, pour tenter de l'exorciser, la malédiction originelle dont notre lignée était frappée - exhumant d'une masse d'archives inintelligibles rédigées dans ton tchèque maternel les stations de notre Passion slave, jusqu'à sa résurrection française". Avec Enfant de Bohême, Gilles Kepel retrace l'exil de ses ancêtres et signe un récit biographique aussi intime que singulier, au souffle infiniment romanesque.